Helsedirektøren: Usannsynlig med større samlinger i 2020

– Er vi kjempeheldige, så kan det kanskje skje i løpet av høsten en gang, men jeg tror det er usannsynlig, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, ifølge Dagen.

Uttalelsen kom under et webseminar i regi av NHO.

Det er nødvendig å ha kontroll på smittespredningen «en god stund» før man kan samles i slike grupper, sa han

Guldvog bekrefter uttalelsen overfor Dagen.

– Sitatet er riktig, og min vurdering er at forbudet mot større forsamlinger kan komme til å vare lenge, men det er knyttet flere forbehold og usikkerhet til denne vurderingen, skriver han i en epost.

Helsemyndighetene bør ikke legge skjul på at det er usannsynlig at alt vil være normalt igjen like over sommeren, mener han.

– Men til denne vurderingen er det knyttet usikkerhet, og dersom flere forhold utvikler seg i riktig retning, kan disse begrensningene også vare kortere, skriver helsedirektøren.

