Høie: Avstand er mye enklere tiltak enn munnbind

En gjennomgang Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har laget av bruken av munnbind, har på nytt aktualisert debatten om hvorvidt vanlige folk bør bruke munnbind ute på gaten. Rapporten ble først omtalt av Aftenposten.

– EUs smittebyrå sier at dette gjelder trengselssituasjoner. Vi må se på hvor flinke vi er i Norge til å holde avstand. Det er et mye enklere tiltak, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

I en tidligere sak skrev NTB at EUs smittevernbyrå anbefaler offentlig bruk av munnbind i Norge. Det er feil og er derfor rettet opp i denne versjonen.

I EU-rapporten understrekes det at bruken av munnbind ute i offentligheten kan vurderes, men at det ikke bør erstatte tiltak som fysisk distansering, håndhygiene og å unngå å ta seg til ansiktet. ECDC skriver også at munnbind kan ha en effekt på travle og trange steder, som butikker, kjøpesentre og offentlig transport, noe som også er i tråd med det norske helsemyndigheter har sagt tidligere.

– Må vurdere tilgangen

Norske myndigheter har likevel ikke anbefalt folk å bruke munnbind offentlig og blant annet begrunnet det med at man uansett skal holde avstand når man er ute. Og at syke skal holde seg hjemme.

Helseministeren overlater vurderingen til Folkehelseinstituttet (FHI).

– FHI må også vurdere om tilgangen til munnbind er god nok. At folk ikke bruker munnbind i en situasjon der det å holde avstand er godt nok, og at helsetjenesten dermed går glipp av munnbind de er avhengige av. De må vurdere hvor virkningsfullt et slik tiltak er i norsk sammenheng, sier Høie.

Hanne Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder i FHI, sier til NRK at de leser dokumentet fra ECDC som en oppfordring til å vurdere munnbindbruk.

– Nå som ECDC har kommet med disse anbefalingene, er vi nødt til å gå nærmere inn på, se og vurdere dem. Det er et arbeid som vi har startet på, og som vi regner med å ferdigstille i nærmeste framtid, sier Eriksen-Volle.

Kan beskytte

Fagdirektør Frode Forland i FHI har tidligere understreket det ECDC skriver i sin rapport – nemlig at munnbind kan beskytte dersom man er tett på en annen syk person.

– Men du skal ikke være ute og gå på gaten hvis du er syk. Hvis du må det, av en eller annen presserende grunn, og du er forkjølet, går og hoster og nyser og skal i butikken, så vil det være hjelp i å ha på munnbind. Det er det en logikk i. Men da skal du ikke være der, sa Forland til NTB tidligere i måneden.

– Men hva om folk er smittet uten å ha symptomer, hjelper det ikke om de bruker munnbind da?

– Det at du ikke har symptomer, betyr jo at du puster på vanlig måte. Da skal du være ekstremt nært opp i fjeset på noen, skal du klare å puste på noen en infeksjon. Det er egentlig det tometersgrepet hindrer – at jeg, når jeg står og snakker med deg, ikke skal klare å spytte bort til deg.

Ukjent effekt

ECDC konkluderer i rapporten med at munnbind kan bidra til å minimere spredningen fra folk som ennå ikke har eller ikke har utviklet symptomer.

– Det er ikke kjent hvor mye bruk av munnbind ute i samfunnet kan bidra til å begrense smitte i tillegg til andre tiltak, skriver ECDC.

Helsedirektoratet i Norge har tidligere vært tydelig på at munnbind kan ha en effekt på trange steder.

– Det kan være smittevernsfaglig belegg for å bruke munnbind hvis du står i en tettpakket T-bane eller tog i morgenrushet og vil være sikker på ikke å bli smittet. Det er det man gjør i mange land. Men akkurat nå er det lite trengsel på kollektivtransport i Norge, og folk er flinke til å holde god avstand, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB 6. april.

