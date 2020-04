Gjenbruksstasjonene i Oslo tilbake til normal åpningstid

NTB Innenriks

Både Haraldrud, Grønmo, Smestad, Grefsen og Ryen, samt Bygdøy hageavfallsmottak er åpne som vanlig fra og med 20. april, opplyser Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– Vi kan gå tilbake til vanlige åpningstider på gjenbruksstasjonene fordi folk generelt er flinke til å ta hensyn og gjør det de blir bedt om. Det synes jeg er veldig bra. Med lengre åpningstider håper vi på mindre kø og trafikkutfordringer rundt stasjonene. Det er viktig at folk fortsatt holder avstand og husker at vi fortsatt er langt unna en normalsituasjon, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel.

Det kan imidlertid fortsatt oppstå køer ettersom regelen om hvor mange biler som kan være inne på stasjonene samtidig, videreføres. Ombruksmottakene kommer fortsatt til å være stengt inntil videre.

