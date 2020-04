FHI håper minst 50 prosent laster ned Smittestopp

NTB Innenriks

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier de ikke kan si noe sikkert om hvor mange som må ta i bruk appen Smittestopp for at den skal fungere som et godt supplement til den smittesporingen som allerede pågår.

– Så vi har sagt at det vil være bra med minst 60 prosent. Vi regner med at det bør være over halvparten for at det virkelig skal monne, sa Stoltenberg på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen i Norge.

Appen skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Det er frivillig å laste ned appen.

De som har tatt appen i bruk, får et varsel på telefonen dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

(©NTB)