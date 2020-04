Epinion Norge går konkurs – 110 ansatte mister jobben

NTB Innenriks

– Det er ikke grunnlag for videre drift. Det er klart det blir en utfordring for mange, sier bobestyrer Erling Opdal til E24.

Selskapet er en del av det danske konsernet Epinion Global og mistet sin største kontrakt i første kvartal. Selskapet går konkurs med 26 millioner kroner i gjeld, det meste er til det danske morselskapet.

Opdal sier at koronakrisen er mye av årsaken til konkursen.

– I oppbudsbegjæringen forklarer de at denne har ført til at de mistet sin største kontrakt i første kvartal i år, en kontrakt som står for 60 prosent av omsetningen deres.

