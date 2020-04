Drammen kommune vil sammenligne koronatestresultater

NTB Innenriks

– Parallelt vil smittevernet i Drammen fortsette det manuelle arbeidet. Slik vil vi kunne sammenligne listene fra appen med de metodene vi har brukt allerede. På den måten kan vi se hvordan appen fungerer. Den skal ikke erstatte arbeidet vi gjør i dag, sa kommuneoverlege John David Johannessen på en pressekonferanse torsdag.

Drammen er testkommune for den nye appen Smittestopp somtorsdag ble lansert av Folkehelseinstituttet.

I alt 162 personer bosatt i Drammen kommune har så langt fått påvist koronasmitte. Smittevernoverlege Einar Sagberg fortalte at kommunen har brukt mye ressurser på smittesporing, og at de har kontaktet over 700 som har vært i kontakt med koronasmittede personer.

(©NTB)