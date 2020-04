Økokrim frykter misbruk av koronatiltak

NTB Innenriks

Svindel med dagpenger, utnyttelse av nasjonale strakstiltak og konkurskriminalitet er blant koronapunktene i trusselvurderingen.

– Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier konstituert Økokrim-sjef Hedvig Moe.

– Erfaringsmessig fører en slik krise med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det kan sette deler av det tillitsbaserte velferdssamfunnet vårt på prøve, mener hun.

Ifølge Moe har de fått tips om bedrifter som utnytter permisjonsordningen og lar permitterte ansatte jobbe.

– Lar ansatte jobbe svart

– Vi har fått informasjon om, og ser jo for oss at man rapporterer uriktig inn, at man har permittert noen som faktisk jobber, slik at arbeidstaker kanskje får betalt svart for den jobben man gjør, samtidig som man mottar penger, sier Moe til NRK.

I trusselvurderingen framkommer det blant annet at koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle som utnytter den sårbare situasjonen. Økokrim mener at pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.

Videre heter det at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle med ønske om å utnytte dette økonomisk. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien, og Økokrim er bekymret for at oppdagelsesrisikoen forbundet med konkurskriminalitet vil være redusert både under og etter pandemien.

– Grov kriminalitet

Overfor E24 varsler Moe at Økokrim vil samarbeide tett med Skatteetaten for å avsløre misbruk, og hun peker på at justisminister Monica Mæland (H) har sagt at misbruk av stønadsordningene skal slås hardt ned på.

– Misbruk er grov kriminalitet med en strafferamme på seks års fengsel, sier Moe.

Økt globalisering, bærekraftig utvikling og kriminalitet i det virtuelle rom er også blant punktene i trusselvurderingen. Økokrim peker blant annet på at virtualiseringen av samfunnet har skapt nye rom der kriminalitet begås. Det daglige kriminalitetsbildet preges av kriminalitet innen virtuell- og kryptovaluta, massebedragerier i virtuelle rom, misbruk av personopplysninger og persondata, nettovergrep og trusler på nett.

