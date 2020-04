Kriminalomsorgen starter hjelpetelefon for pårørende

NTB Innenriks

Koronatiltakene har ført til at det blant annet ikke lenger er mulig å få permisjon for innsatte, eller mulighet for pårørende å besøke dem. Fysiske besøk er erstattet med økt ringetid og videobesøk.

Kriminalomsorgen starter derfor opp en hjelpelinje fra 15. april, der pårørende kan få informasjon og støtte i en krevende situasjon.

Prøvedriften vil i første omgang vare til og med 29. april. Deretter vurderes videreføring og eventuell utvidelse av ordningen. Nummeret er 404 388 88 og åpningstiden er fra 9–15.

