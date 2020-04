Høie: – Må ikke svekke WHO

NTB Innenriks

– Det er mer enn noen gang avgjørende å støtte opp om det viktige internasjonale arbeidet som gjøres for å stanse denne pandemien, sier Høie i en uttalelse.

Under en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid sa Trump at han inntil videre stanser USAs bidrag til Verdens helseorganisasjon WHO). Han beskyldte organisasjonen for å ha holdt tilbake informasjon om hvor farlig koronaviruset er.

– Norge mener vi må styrke WHO i deres arbeid, ikke svekke organisasjonen. Dette er absolutt ikke tiden for å kutte finansieringen til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, sier Høie.

(©NTB)