Uværet som har herjet de siste dagene, er på retur. Noen fylkesveier holder fortsatt stengt, men stengningene er under løpende vurdering.

To fjelloverganger som ikke er åpnet, er riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 15 over Strynefjellet, som fortsatt er stengt på grunn av uvær og rasfare. Ifølge Statens vegvesen vil ingen av disse bli åpnet onsdag.

På E6 over Saltfjellet i Nord-Norge er det onsdag kolonnekjøring etter at strekningen har vært stengt i ett døgn.

