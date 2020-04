NTB Innenriks

– WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Brundtland, som ledet Verdens helseorganisasjon (WHO) for rundt 20 år siden, påpeker også at organisasjonen spiller en viktig rolle for å forebygge kriser som koronapandemien.