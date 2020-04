Barnetoget er avlyst, men korpsene kan spille på 17. mai i Stavanger

NTB Innenriks

Det melder 17. mai-komiteen i Stavanger i en pressemelding onsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Avgjørelsen er drøftet med smittevernoverlegene i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes og Klepp. Betingelsen for marsjering og musikk i gatene er at smittevernet ivaretas, og at korpsledelsen må se til at musikantene holder to meters avstand så langt som mulig.

I tillegg må korpsleder ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, og ingen musikanter som har symptomer på luftveisinfeksjon, kan delta.

Utover å spille og marsjere i gatene skriver 17. mai-komiteen at korpsene gjerne kan stille i mindre grupper når anledningen gjør dette mulig og naturlig, for eksempel utenfor utvalgte institusjoner.

