Barna lurer på om det er trygt å begynne på skolen igjen

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) holdt en egen pressekonferanse for å svare på spørsmål fra barn knyttet til koronasituasjonen.

Særlig var mange opptatt av forhold rundt skolestart.

Emilie på ni år lurte på hvorfor det er trygt for de yngste å begynne på skolen 27. april, mens de eldre skal fortsette å være hjemme.

– Det er fordi vi ikke vil at det skal være så mange barn på skolene samtidig. Vi har også funnet ut at de yngste som trenger det mest. Hvis det er noen fra 5. til 7. klasse som hører på nå, så vet dere at dere klarer mer av skolearbeidet på egen hånd, mens de yngste trenger mer hjelp. Derfor starter vi først med de yngste, sa kunnskapsminister Guri Melby.

– Må vi holde oss 2 meter fra hverandre i klasserommet? Hva når læreren skal hjelpe oss, spurte Elise fra Halden.

– Reglene for dette blir klare mandag i neste uke. Både lærere, rektorer og helseeksperter sitter nå sammen og lager disse reglene slik at det blir trygt å være på skolene, svarte Melby.

Hun forklarte også at skoledagene nok kom til å bli annerledes enn barna er vant til. Blant annet kan det bli mer uteskole og kanskje noen må være i andre lokaler.

Ungdomsskolen

– Blir det ikke ekstra smittefarlig å gå på skolen igjen, lød et annet spørsmål.

– Jeg kan love at vi ikke hadde åpnet skolene og barnehagene igjen hvis vi ikke mente det var trygt. Alle trenger å være på skoler og i barnehagene, både for å lære og for å være med vennene sine, svarte kunnskapsministeren.

En ungdomsskoleelev hadde skrevet inn og sa at denne aldersgruppa følte seg glemt.

– Vi er mange som er lei og trenger å komme tilbake til skolen, skrev jenta.

Melby forsikret om at regjeringen ikke hadde glemt ungdommene, men understreket at det er viktig at regjeringen er trygge i det de gjør og ikke ønsker at det skal være for mange på skolene samtidig. Målet er fortsatt at alle elever skal være tilbake på skolene før sommerferien.

Russekort og hjemmebakte kaker

Barnas spørsmål spente ellers vidt. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad svarte ja på et spørsmål om man kan ha straffesparkkonkurranse i fotball, så lenge keeperen har hansker og ingen flere tar i ballen, og man ikke er mer enn fem personer samlet og holder avstand.

– Oldefar er glad i noen kaker mamma baker. Kan det følge med smitte om vi gir ham kaker, spurte Joakim på åtte år.

– Oldefaren din er veldig heldig. Dere kan fortsette å bake til ham, men pass på å vaske kakeboksen ordentlig godt, svarte Guri Melby.

– Kan vi samle russekort, spurte et annet barn.

– Russefeiringen kommer ikke til å bli som vanlig, og det at mange tar på russekortene er ikke bra, svarte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Flere barn lurer på når alt blir som normalt igjen, og ikke minst når man kan få lov til å gi andre en klem.

Ingen av statsrådene kunne gi noen konkret dato for det, men barneminister Ropstad minnet om at det helt sikkert er mange foreldre som ønsker seg en god varm klem av barna sine – og det er lov.

(©NTB)