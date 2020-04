Politiet planlegger delvis gjenåpning av passkontorene

NTB Innenriks

Siden 13. mars har politiets publikumstjenester vært stengt for fysisk oppmøte for å begrense smittespredning av koronaviruset.

– I neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for utvalgte publikumstjenester. Det vil i første omgang gjelde anmeldelser av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier i en pressemelding at det nå jobbes med å avklare og tilrettelegge for nødvendig smittevern både for besøkende og ansatte i politiets publikumsmottak.

– Alle som kan benytte seg av en annen kontaktform med politiet enn fysisk oppmøte, oppfordres fortsatt til dette, sier hun.

Politidirektoratet opplyser at de tar forbehold om at situasjonen kan endre seg, og de vil komme tilbake med oppdatert informasjon rundt åpningstider og timebestilling.

Fram til den delvise åpningen av publikumstjenestene vil politiet være tilgjengelig på telefon som normalt.

(©NTB)