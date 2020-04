NTB Innenriks

Stipend og lån for april kommer som vanlig, men i tillegg vil også stipend og lån for mai og juni bli utbetalt i løpet av tre dager.

I alt vil 267.000 studenter få en utbetaling fra Lånekassen denne uken, og det utbetales til sammen 5,6 milliarder kroner.

Forskuttert utbetaling kommer i tillegg til at Lånekassen utvidet søknadsfristen for lån og stipend denne våren. Med to dager igjen av søknadsfristen, har 8.200 benyttet seg av muligheten til å søke.

