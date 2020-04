Koronasvindel på data kommer i tre bølger

NTB Innenriks

– Flertallet av svindelforsøkene vi nå ser, tilhører den tredje bølgen, men svindelforsøkene i den første og den andre bølgen pågår også fortsatt. I tillegg skjer fortsatt mange svindelforsøk på epost som ikke er relatert til covid-19, så det er høy aktivitet blant svindlere for tiden, sier sikkerhetsekspert Kai Roer, som er daglig leder i CLTRe, i en pressemelding.

I den første bølgen var det såkalte phishingangrep som utga seg for å gi informasjon om pandemien, gjerne gjennom å oppgi Verdens helseorganisasjon (WHO) som avsender. Deretter kom en bølge som spenner fra tilbud om å kjøpe Antibac til eposter der avsenderen utgir seg for å være fra IT-avdelingen. I den tredje bølgen ser CLTRe og deres partnere at «gamle» svindel-eposter blir omskrevet til å handle om koronakrisen. Ofte legges ordene «COVID-19» eller «koronavirus» inn i emnefeltet.

– Budskapet tilpasses nå koronasituasjonen, for eksempel med beskjed i en møteinnkalling om at møtet er flyttet på grunn av covid-19. Det særegne er at de passer bedre nå, fordi mange bestiller mer på nettet og har digitale møter, forklarer Roer.

