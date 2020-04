Skoleåpningen: Barneombudet ber koronabekymrede foreldre lytte til faglige råd

NTB Innenriks

Tirsdag forrige uke kunngjorde regjeringen at landets barnehager gjenåpnes igjen 20. april, mens skolene åpnes fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

Mange foreldre er bekymret for om det er trygt å la barna gå på skolen. En undersøkelse i forrige uke viste at 38 prosent av foreldre synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake.

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sier barneombud Inga Bejer Engh i et intervju på NRK Dagsrevyen mandag kveld.

Hun viser til at et samstemt ekspertutvalg før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehagen og hele barnetrinnet en uke etter påske. Regjeringen har valgt en mer forsiktig linje ved å bare åpne barnehage og 1.–4. trinn og vente to uker for skolen.

– Så mitt råd er lytt til fakta og ikke så mye til den frykten, sier Engh.

For familier med medlemmer som har en kroniske sykdom, sier barneombudet at en avgjørelse om å holde barn hjemme bør tas i samråd med lege.

Engasjementet rundt saken er stort. Mer enn 15.000 personer har i løpet av få dager meldt seg inn i Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», melder NRK.

Landets skoler har nå vært stengt i en måned. Regjeringen bestemte 12. mars å stenge dem for å begrense spredningen av koronaviruset.

(©NTB)