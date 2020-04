Vi handler sjeldnere, men putter flere varer i handlekurven

NTB Innenriks

– Våre to viktigste oppgaver er å sørge for at butikkene er trygge og at det er nok varer i butikkhyllene. Samtidig synes vi det er hyggelig å se at folk koser seg litt ekstra og lager god mat med gode råvarer, sier Meny-sjef Vegard Kjuus i en pressemelding. Butikkjeden har nå tredoblet kapasiteten i nettbutikken.

Handlemønsteret de siste ukene viser at nordmenn handler inn til gode middager og mer kosemat, det bakes mer og kjøpes inn mer sitrusfrukter enn normalt. Lammestek-salget har økt med 30 prosent, mens ferske reker og laks også øker, det samme gjør salget av biff og burger. Også rømme, fløte og smør selges det betydelig mer av nå, i tillegg til håndskårne oster.

Desserter fra kjøleskapet har hatt en økning i salget på 200 prosent, mens både sjokoladedrikker, sjokolade og brus også går unna.

På Østlandet og nær svenskegrensen ser man også at salget av brus og sjokolade, og ikke minst kylling, øl og tobakk, øker mest. Årsaken antas å være bortfallet av svenskehandelen.

