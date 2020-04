Mann varetektsfengslet i fire uker etter voldshendelse i Drammen

NTB Innenriks

Varetektsfengslingen var i tråd med aktors påstand og begrunnes med fare for bevisforspillelse, skriver Drammens Tidende.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, men han erkjenner de faktiske forhold i siktelse. Han samtykket til fengslingen, opplyser mannens forsvarer, advokat Anders Green, til NTB.

35-åringens psykiske tilstand vil bli vurdert, opplyser advokaten.

Siktede er kjent fra politiet tidligere i forbindelse med en rekke mindre forhold.

Han er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i en bolig på Åssiden i Drammen natt til langfredag. Politiet rykket ut til stedet like over midnatt etter at siktede selv hadde varslet politiet. Han ble pågrepet på stedet.

Faren, som er i 70-årene, ble påført hodeskader, og han ble fredag morgen operert på Ullevål sykehus. Hans tilstand er nå stabil, men han er ennå ikke blitt avhørt.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om bakgrunnen for volden.

– Det er for tidlig for politiet å uttale seg om det. Det er noe den videre etterforskningen vil søke å avklare, sa politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen til NTB fredag.

