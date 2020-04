Helsemyndighetene vil koronateste barna før gjenåpning av barnehagene

NTB Innenriks

Mandag 20. april gjenåpner landets barnehager etter å ha vært stengt siden midten av mars.

Det antas at det er liten risiko for at koronasyke barn vil spre smitte i barnehager, men helsemyndighetene ønsker likevel å gardere seg, skriver Dagbladet.

– Vi jobber med å få på plass et testsystem med betydelig økt kapasitet som gjør at alle barnehagefamilier og ansatte med luftveissymptomer vil kunne testes før de går i barnehagen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Helsedirektoratets nye smittevernråd og tiltak vil bli publisert kort tid etter påske, sier Nakstad.

(©NTB)