Blomstersalget skyter i været under koronapandemien

NTB Innenriks

– Blomster formidler en følelse og en tanke. Det forsterker opplevelsen av å bli sett og å føle seg verdsatt, sier Kjetil Hans Løken, daglig leder i Interflora Norge SA, til NRK.

Det verdensomspennende samvirket for utkjøring av blomster har 370 butikker i Norge. Løken forteller at Interflora opplevde en dobling i blomsterbestillingene da de strenge restriksjonene trådte i kraft i midten av mars. De siste to ukene har det vært en tidobling.

– Vi snakker om 10.000 utkjøringer per dag, sier Løken.

Tilfanget av blomster er imidlertid noe mindre enn vanlig på grunn av koronakrisen. Derfor går det mest i norske varer, som tulipaner, påskeliljer og løkblomster.

