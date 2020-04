Bekymring for at folk kvier seg for å gå til legen

NTB Innenriks

Oslo universitetssykehus opplyste skjærtorsdag at de har opplevd et fall på 25 prosent i antallet pasienthenvendelser og mistenker at det skyldes frykt for å bli smittet av koronaviruset.

– Jeg tenker det er helt reelt. Og vi ser det samme ikke bare når det gjelder hjerneslag, men også andre akutte tilstander som for eksempel hjerteinfarkt. Vi blir dessuten bekymret av at pasienter med kronisk sykdom ikke møter opp til oppsatte kontroller, sier Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, til ABC Nyheter.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet bekrefter at de er kjent med situasjonen.

– Både sykehus og fastleger må legge til rette for at det er trygt å møte opp på venterom og lignende ved at det er mulig å holde avstand og med gode rutiner for renhold. Det er viktig at personer med kroniske sykdommer får den avtalte oppfølgningen slik at de unngår forverring som svekker motstandskraften, kommenterer Lie i en epost.

