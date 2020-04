Koronatilfeller i mer enn halvparten av alle sykehjem i Oslo

NTB Innenriks

I tillegg til påvist smitte i 23 sykehjem, har det vært påvist smitte i ytterlige fire institusjoner som nå er «friskmeldt», skriver Dagens Næringsliv.

Sykehjemsetaten i Oslo drifter 39 langtidshjem og fire helsehus. Årlig behandler de rundt 8000 pasienter og langtidsbeboere.

– Vi er veldig bekymret over at medarbeidere kan ha så små symptomer at de ikke merker det selv, og derfor tar med smitte inn til sykehjemmet. Faren for det øker nå som Oslo er episenteret for utbruddet i Norge, sier Anne Berger Sørli, direktør for private sykehjem i Sykehjemsetaten.

Hun mener sykehjemmene er ekstra utsatt for smitte fordi det er mange mennesker der i tett kontakt.

– I samfunnet kan man ha to meters avstand. Når du skal stelle en beboer hos oss, kan du ikke ha to meters avstand; når du skal hjelpe en annen med å gå på toalettet, for eksempel. Men hvis det er smitte på en pasient, bruker man smittevernutstyr for å unngå å bli smittet, sier hun.

Akkurat nå er det rundt 10.000 ansatte i sykehjemsetaten i Oslo, og de har over 4100 beboere og pasienter.

