Inntektsgrensen fjernes for en rekke studenter

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Koronakrisen har ført til et press på hele helse- og omsorgssektoren. Det betyr at behovet for ekstra arbeidskraft har økt. Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Derfor gjør vi denne endringen slik at studentene som bidrar, slipper å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt, sier Asheim.

Gjelder også politistudenter

Tiltaket omfatter også politistudenter som arbeider i politiet eller som melder seg til beredskapsarbeid, samt norske studenter i utlandet som både arbeider i utlandet eller som har returnert for å jobbe i Norge.

Det gjelder også studenter generelt som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til koronautbruddet, enten gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.

– Jeg håper at den midlertidige endringen gjør at studenter bidrar det de kan, med den tryggheten om at de ikke vil tape økonomisk på det, sier Asheim.

Lånekassens maksgrense

Koronakrisen har vært til at svært mange studenter jobber ekstra mye, noe som derfor fører til problemer med Lånekassens maksgrense på inntekt.

Lånekassen har våren 2020 en maksgrense for en inntekt på 188.509 kroner for studenter som får støtte gjennom et helt kalenderår.

Grensen er på 471.270 kroner for studenter som mottar støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår.

