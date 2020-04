Brannvesenet blir hindret av turfolkets biler

NTB Innenriks

Ettersom det ikke blir noe tradisjonell hyttepåske i år, ser det ut til at mange i hovedstaden velger å starte påsken i marka istedenfor. På innfartsårene både til Østmarka og Nordmarka er parkeringsplassene fulle, og mange kommer til å komme tilbake etter skogsturen med en solid bot på ruta etter å ha vært litt for oppfinnsomme med å parkere.

Samtidig advarer politiet på Twitter mot å gjøre opp ild, og sier det er kommet flere meldinger om mindre branner. Det er svært tørt i marka nå, og det er knyttet stor fare til bruk av ild og grill. Meteorologene har også utstedt gult farevarsel både for torsdag, fredag og lørdag.

– Parkeringsplassene er fulle, og folk parkerer uten å tenke på at våre utrykningskjøretøy skal fram. De trenger minimum tre meter fri bredde på rette strekninger, og mer plass i kurver og svinger, heter det i en pressemelding fra Oslo brann- og redningsetat.

Også kollektivtransporten har problemer under det store presset med folk som vil ut i skogen. Til VG opplyser Ruter at de har satt inn ekstrabusser, men at de ikke ønsker å frakte så mange passasjerers om nå.

– Kollektivtrafikken er primært for dem som må reise til samfunnskritiske jobber. Påsketuren kan man ta i nærområdet, et sted man kan gå eller sykle til, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til avisen.

Han er også bekymret for at mange passasjerer ikke bryr seg om de smittevernrådene som er kommet, og går på busser som allerede er for fulle.

