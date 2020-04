NTB Innenriks

To av ulykkene skjedde fra fritidsbåt. En mann i 20-årene døde i en kajakkulykke på Hamar-siden av Mjøsa, mens en eldre mann ble funnet død etter at båten hans kantret utenfor Lurøy i Nordland. De øvrige fem ble funnet omkommet etter at de havnet i vannet fra land.

Så langt i år har tolv personer druknet her i landet, ti av dem var menn. Til samme tid i fjor var tallet 16 omkomne.

(©NTB)