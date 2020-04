Oslo åpner skolene etter planen

NTB Innenriks

Dermed er planen at barnehagene i Oslo åpner fra 20. til 27. april, mens skolen og aktivitetsskolen for 1. til 4. klasse åpner 27. april, kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse onsdag.

– Før vi kan åpne, er følgende helt avgjørende: at smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll, at skolene og barnehagene har tilstrekkelige smitteverntiltak, at foreldrene, lærere og ansatte i barnehagen føler seg trygge, og at Oslos befolkning fortsetter å følge smittevernreglene, sa Johansen.

