NTB Innenriks

– Det har kommet mange mennesker fra utlandet de siste ukene. Mange av disse kan være smittet, og dette kan påvirke smittetallene de nærmeste ukene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han mener man derfor må være forberedte på at det kan komme flere smittede inn i statistikken framover.

Guldvog pekte også på at antall pasienter som ligger i respirator, har minket, og mener at dette tyder på at tiltakene virker.

