Bedrifter kan utsette generalforsamling og årsmøte

NTB Innenriks

Noen foretak har nemlig vedtektsfestet at de skal avholde generalforsamling og årsmøte før de lovbestemte fristene. En ny forskrift fra Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at møtene nå kan utsettes, skriver departementet i en pressemelding. Mange bedrifter sliter med å ordne tekniske løsninger slik at de kan avholde møtene innen det som ellers ville vært fristen.

Møtene skal nå holdes etter de ordinære aksjelovene og samvirkelova, det vil si seks måneder etter regnskapsårets slutt, normalt 30. juni. Forskriften er gitt etter koronaloven.

