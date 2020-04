Astmaforbund mener for mange barn fortsatt kan få hjemmeskole

NTB Innenriks

Ett av fire norske barn har astma, og Ifølge NRK mener forbundet at barn med astma ikke nødvendigvis er i risikogruppen og må holdes borte fra skolen.

– Vi ser med bekymring på at litt for mange barn kanskje blir inkludert av dette. Det er et stort spenn av barn med astmadiagnose. Det er store, individuelle forskjeller som ikke skal behandles som ett, sier seniorrådgiver Anna Bistrup.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) opplyser til NRK at de skal bruke de neste ukene på å sørge for at de berørte elevene får et godt tilbud.

