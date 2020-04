Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle

NTB Innenriks

Ordføreren mener at kombinasjonen av utstrakt bruk av hjemmekontor og oppheving av forbudet kan føre til at kommunene ikke vil tåle antallet hytteturister, skriver NRK.

– Det er jo fullt mulig å ha hjemmekontor på hytta, sier Næss.

Han påpeker at Bykle kommune redusert beredskapen som følge av lave besøkstall. Å øke beredskapen nå vil være vanskelig fordi helsepersonell og Røde Kors nå ikke er tilgjengelig.

– Om halvparten av dem som bruker å være her på en god påskedag, kommer i slutten av april og i begynnelsen av mai, får vi 10.000 mennesker her. Det er for mye for vår normale beredskap, som er ment for 1.000 mennesker, understreker Næss.

