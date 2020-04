KS krever klare retningslinjer for smittevern på skoler og i barnehager

NTB Innenriks

– Nasjonale smittevernregler må kunne oppfylles. Undervisningen må kunne gjennomføres slik at krav til avstand og andre smittevernhensyn ivaretas, skriver KS på sine nettsider tirsdag.

Tirsdag vil regjeringen trolig legge fram en plan om en gradvis gjenåpning av skoler og barnehager i ukene etter påske.

For å bregrense risikoen for koronasmitte anbefaler myndighetene at maks fem personer oppholder seg sammen utendørs, mens man holder avstand på én meter utendørs og to meter innendørs. Dette kan imidlertid by på utfordringer i klasserommene og barnehagene.

Derfor må å skolene gis tilstrekkelig tid til å planlegge hvordan smittevernet skal ivaretas, også når det gjelder skoleskyss og elever med særskilte utfordringer, framholder KS.

For barnehagene må særskilte veiledninger for ivaretakelse av smittevernhensyn på plass, mener KS: Alle ansatte må få opplæring i smittevern, mens det må komme klare retningslinjer for måltider i barnehagen, hvordan barn og personale i risikogruppene skal ivaretas, samt klare retningslinjer for håndtering av syke barn.

(©NTB)