Virke: Regjeringen har lyttet til våre innspill

– De neste ukene vil vise om tiltakene virker godt nok og slår inn på riktig nivå. Det vil vi i Virke følge nøye, sa Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen på en pressekonferanse torsdag kveld.

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse vil ordningen kompensere for tap hos de 60 til 70 prosentene som er hardest rammet i handels- og tjenestenæringen.

Horneland Kristensen takket statsrådene og partene i arbeidslivet for samarbeidet med å få på plass kompensasjonsordningen. Han benyttet også anledningen til å understreke viktigheten av at vanlige forbrukere opptrer som før regjeringens inngripende koronatiltak 12. mars.

– Det er viktig at forbrukerne nå drar kortet. Det at forbrukerne fortsetter å kjøpe varer og tjenester er viktig for å gi bedriftene nødvendig livsgrunnlag, sa han og pekte også på viktigheten av at bedriftene ikke stopper opp, men fortsetter å gjennomføre planlagte prosjekter.

– Det er det store hjulet som får de små hjulene, som er virksomhetene, i gang igjen, sa han videre.

