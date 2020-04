Skudd avfyrt fra to biler i Oslo

NTB Innenriks

Politiet har funnet en av bilene som var involvert i skytingen. Den ble funnet i Trelastgata på Grønland, flere kilometer unna, skriver VG.

Foreløpig er det ikke gjort noen pågripelser. Søket etter den andre bilen fortsetter. Politiet fikk melding om skytingen på Skillebekk klokken 9.40 torsdag formiddag og sendte flere patruljer ut for å lete etter bilene.

– Vi har flere enheter på stedet i forbindelse med at det er løsnet skudd fra en bil mot en annen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vitner har fortalt at det ble løsnet skudd mellom de to bilene. De forsvant fra stedet før vi var på plass. Vi vet ikke om noen personer i bilene er skadd, men det kan ikke utelukkes, sier Pedersen.

Politiet gjennomfører åstedsundersøkelser og avhører vitner på stedet. Store ressurser er satt inn i jakten på de to bilene. Et område der vitner har beskrevet at skytingen foregikk, er sperret av og undersøkes av politiets kriminalteknikere.

