Nybø: Nå handler det om å overleve

– Denne ordningen vil hjelpe bedriftene gjennom den verste perioden, slik at de på den andre siden igjen kan sysselsette folk og tjene penger, sier Nybø.

Kompensasjonsordningen skal dekke inntil 90 prosent av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som har blitt pålagt å stenge av regjeringen. Slike utgifter er for eksempel husleie, strøm og forsikring.

Nybø trekker fram reiselivet som en av de bransjene som er hardest rammet av koronakrisen.

– Det vil nok ta en god stund før nordmenn kommer til å reise slik som før. Denne midlertidige nødhjelpen vil også hjelpe reiselivet gjennom den umiddelbare fasen, sier hun.

Regjeringen har gjennom uken vært i dialog med LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge om den nye kompensasjonsordningen.

Den legger opp til at bedrifter må ha opplevd et fall i omsetningen på 30 prosent eller mer per måned fra og med april for å komme med.

For mars settes kravet til 20 prosents fall, ettersom krisetiltakene først ble innført litt ut i måneden. Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlenget dersom det blir nødvendig.

