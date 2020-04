Kutt i boliglånsrentene kan koste DNB en halv milliard

NTB Innenriks

Tusenvis av kunder protesterte da DNB kuttet boliglånsrentene mindre, og med en senere effekt, enn de andre bankene.

DNB-sjef Kjerstin Braathen sier at de undervurderte betydningen av rentekuttet.

Til slutt lovet DNB likevel kutt på inntil 0,85 prosentpoeng fra 5. april.

Ifølge Dagens Næringsliv kan dette gi banken over 1 milliard i merkostnader. DNBs konserndirektør Kjerstin Braathen sier likevel at kundene burde fått lettelsene umiddelbart.

– Jeg tror det er riktig å si at vi undervurderte hvor viktig det ble – og at det ble viktig i økende grad for hver dag etter vårt første rentekutt.

