Helautomatisert ordning skal sikre rask kriseutbetaling til bedriftene

NTB Innenriks

Finans Norge har, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap Bits, bidratt med å utvikle den helautomatiserte ordningen som skal lanseres så raskt som mulig.

De kriserammede bedriftene kan søke gjennom en særskilt portalside som skal åpnes når ordningener blitt vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA. Finansminister Jan Tore Sanner (H) håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.

– Vi gjør det vi kan for at denne ordningen skal være operativ raskt og at pengene skal utbetales kort tid etter at ordningen er lansert, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Regjeringens krisepakke til bedriftene skal dekke omsetningssvikt i første omgang gjennom mars, april og mai måned.

