Færre gifter seg – 27 år siden tallene var like lave

I fjor ble det inngått 19.855 ekteskap i Norge. Det er 1.094 færre enn i 2018, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte torsdag.

Gjennomsnittsalderen for dem som gifter seg øker stadig. I fjor var snittalderen for menn 35,5 år og 33,1 år for kvinner. Dette er rundt ti år mer enn for 40 år siden, ifølge SSB.

Antall borgerlige vielser var rundt 8.900, noe som er rundt 2.000 flere enn ekteskapene som ble inngått i kirken.

Vielser mellom par av samme kjønn har holdt seg stabilt, og to av tre likekjønnede vielser er mellom to kvinner, 222 av totalt 331.

I alt 9.609 par skilte seg i fjor, en økning på 64 fra året før og dermed statistisk innenfor feilmarginen.

