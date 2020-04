Abelia vil kutte offentlige anbudsrunder

NTB Innenriks

– Det viktige nå er at ting skjer raskt, og at myndighetene bruker sin anskaffelseskraft til å få aktivitet i næringslivet, sier Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide til NRK. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Det offentlige bruker årlig godt over 500 milliarder på anskaffelser. Å gå til anskaffelser uten lange utlysnings- og anbudsrunder kan dermed være et godt tiltak, mener han og påpeker at det finnes rom i anskaffelsesregelverket for å iverksette hasteprosedyrer under visse forutsetninger.

– Vi mener at krisen tilsier at vi må gjøre dette nå, sier Søreide.

Aps Terje Aasland, som er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, mener på sin side forslaget er krevende og at man bør forholde seg til gjeldende regler. Tildeling av oppdrag uten konkurranse kan nemlig fort bli veldig dyrt.

– Det er viktig at vi også har fokus på kostnadene, sier han.

