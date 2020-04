Sykkylven-ordfører vil ikke ha studentene hjem til påske

NTB Innenriks

– De som kommer, bor ofte på Østlandet eller i Bergen hvor det er påvist smitte. Per i dager det ikke noen som er registrert smittede, så dette er en måte å dempe faren for at noen importer smitte på, sier ordfører Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven til TV 2.

I et innlegg på kommunens hjemmesider ber Drotninghaug om at utflyttede sykkylvinger og studenter blir der de er

Tirsdag gjentok justisminister Monica Mæland (H) at unødvendige fritidsreiser bør unngås, men hun utelukket ikke at folk kan reise hjem til påske.

– Hvis man er frisk og familien er frisk, kan man reise hjem, sa Mæland.

Ordføreren sier at kommunen ikke nedlegger forbud og heller ikke går imot det regjeringen sier.

– Vi appellerer til fornuften, sier Drotninghaug.

