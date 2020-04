Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager

NTB Innenriks

Veien er stengt like sør for Gulsvik i Flå fra og med onsdag ettermiddag klokken 15, melder NRK. Det er omkjøring via E16 Valdres og fylkesvei 40 Numedal.

– Heldigvis er det mindre påsketrafikk i år på grunn av koronasituasjonen. I et vanlig år ville veistenging på denne tiden ført til store utfordringer, sier prosjektleder Knut Erik Skogen i Statens vegvesen.

Det er usikkert når riksveien kan gjenåpnes, men Statens vegvesen regner med at det kan skje innen skjærtorsdag, skriver Hallingdølen.

