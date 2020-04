NTB Innenriks

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Endringen gjelder allerede fra onsdag 1. april. Dette gjelder både ved ettersøk og åtejakt på villsvin. Ved åtejakt må lyset imidlertid være fastmontert, altså ikke i bevegelse under jakten.

