Mikroflystyrt i Nordland skyldtes fallvind og overvekt

To menn fra Nordland, 59 og 32 år gamle, mistet livet i ulykken som skjedde på Ramnfjellet 29. august 2018.

– Havarikommisjonen finner det sannsynlig at fartøysjefen ble overrasket av fallvind da han skulle stige over en fjellrygg i lav høyde slik at han mistet kontroll over flyet, opplyser kommisjonen.

De konkluderer også med at flyet hadde tyngre last enn tillatt. Med tung last er det sannsynlig at hastigheten avtok inntil mikroflyet steilet og styrtet med bratt vinkel, skriver Havarikommisjonen.

Kommisjonen tilrår at Luftfartstilsynet gjennomfører en tettere og bedre oppfølging av Norges Luftsportforbund og Mikroflyseksjonen, samt at de to sistnevnte bedrer sin oppfølging av mikroflyklubbene. I tillegg tilrår kommisjonen at passasjerer på mikrofly gjøres bedre kjent med risikoen de utsetter seg for.

