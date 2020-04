Koronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død

NTB Innenriks

Mannen ble fraktet til Sykehuset Østfold natt til onsdag og døde der kort tid senere. Han hadde vært syk noen dager og ble akutt verre natt til onsdag, opplyser Halden kommune

– Det var ikke på det tidspunktet kjent at han var smittet av koronaviruset. I løpet av onsdagen er det utført nødvendige tester på sykehuset som bekrefter at den døde var smittet av koronaviruset covid-19, sier kommuneoverlege Halvard Bø i en pressemelding.

Nærkontakter varslet

Personer som har vært i kontakt med mannen de siste dagene, er varslet, opplyser kommunen. Dette gjelder veldig få.

– Jeg synes det er veldig trist at en av våre innbyggere har mistet livet som følge av koronaviruset. Våre tanker går nå til de nærmeste, som har vår dypeste medfølelse i denne tunge stunden, sier ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune.

Kommunen opplyser at 18 personer totalt har fått påvist koronasmitte.

44. koronadødsfallet i Norge

Mannen i 50-årene er den 44. koronasmittede personen i Norge som er rapportert død.

I Folkehelseinstituttets dagsrapport onsdag skriver de at gjennomsnittsalderen for personer døde av koronaviruset her til lands er 84 år. FHI hadde klokka 8 onsdag morgen fått rapportert inn 34 koronarelaterte dødsfall.

Den yngste personen som var rapportert død til FHI onsdag morgen, var 62 år.

