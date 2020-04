Ingen forelegg for brudd på nordnorske karanteneregler

NTB Innenriks

De lokale karantenereglene i Nord-Norge kommer i tillegg til regjeringens nasjonale bestemmelser.

– Generelt vil det være stor skepsis fra påtalemyndigheten mot å skrive ut forelegg som går på tvers av de føringene som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det vil sitte langt inne, sier førsteadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark til Rett24.

– Utsteder man et forelegg, må man være forberedt på å stå i Høyesterett med det om et halvt år. Man skal tenke seg godt om før man gjør det, sier han.

I et rundskriv søndag, skrev Helse- og omsorgsdepartementet at det ikke er behov for lokale koronatiltak som er strengere enn de nasjonale reglene.

