– Vi vet at dette er en beslutning vi må ta. Men først må vi vite litt mer, sa Mæland på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Justisministeren understreket at 17. mai-feiringen er viktig for hele landet, men gjentok også at nordmenn må være forberedt på at det blir annerledes.

