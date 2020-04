Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon

NTB Innenriks

Høie nevner at Norge innførte strenge tiltak med en gang man oppdaget smittespredning i samfunnet, og at man sannsynligvis oppdaget smittespredningen ganske tidlig.

– Det gjør at det er grunn til å tro at vi ikke havner i en slik situasjon som den i Italia, sier helseministeren til NTB.

Han understreker at selv om det ikke er tegn til at vi er på vei mot italienske tilstander, kan vi ikke senke skuldrene. Helsevesenet ruster likevel opp til en epidemitopp i mai eller juni, i tråd med Folkehelseinstituttets foreløpige beregninger.

– Så jobber vi for å unngå en slik topp. Hvis vi klarer å slå ned smittespredningen, og sørger for at hver person i gjennomsnitt smitter én annen person, så har vi nådd toppen allerede. Men det vet vi ikke nok om ennå, sier Høie.

