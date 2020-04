Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt

NTB Innenriks

Den nye søknadsfunksjonen for forskudd på dagpenger ble lansert mandag 30. mars. På to dager er det kommet 36.200 søknader, og innvilget forskudd for 572 millioner kroner, skriver Nav i en pressemelding.

Allerede i dag er det utbetalt omkring 450 millioner kroner til 28.000 personer.

– Jeg er glad for at utbetalingene nå er i gang. Det er en vanskelig tid for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto de kan leve av i en overgangsperiode, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding fra regjeringen.

