Babcock anker ikke dommen om virksomhetsoverdragelse

NTB Innenriks

Selskapet begrunner sin avgjørelse med at det er viktig at pilotene har sikkerhet for sine arbeidsplasser ved fremtidige operatørbytter, skriver Babcock Scandinavian AirAmbulance i en pressemelding.

Fredag 6. mars besluttet Nord-Troms tingrett at Babcock gjennomførte en virksomhetsoverdragelse da de overtok ambulanseflykontrakten og 91 piloter fra den forrige operatøren Lufttransport.

– Vi synes det er bra at våre medarbeidere nå vet at de er sikret jobb i tjenesten om det skulle bli et nytt operatørbytte. Det skaper en stabilitet og forutsigbarhet for pilotene som også vi ønsker, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock.

Babcock ble også idømt 745.000 kroner i sakskostnader i dommen.

