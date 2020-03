Stortinget sier nei til privateide kraftkabler

NTB Innenriks

Etter det NTB kjenner til, støttes kravet av et flertall bestående av alle partier på Stortinget unntatt Frp.

Stortingsflertallet ber regjeringen om snarest å legge fram «forslag om endring i energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle framtidige utenlandskabler». Det går fram av en innstilling fra energi- og miljøkomiteen som avgis tirsdag.

– Summen av dette betyr at NorthConnect er utelukket, sier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Nettavisa Montel skrev i forrige uke at Olje- og energidepartementet allerede har startet arbeidet med lovendringen.

Konsesjonssøknad på vent

Det er likevel ikke flertall for et absolutt nei til konsesjonssøknaden fra NorthConnect, slik flere opposisjonspartier hadde ønsket.

Arbeiderpartiet var beredt på å gå til dette skrittet, men mener nå at det ikke er nødvendig, forklarer Espen Barth Eide.

Han viser til at regjeringen allerede i forrige uke kunngjorde at konsesjonssøknaden ikke vil bli behandlet nå.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) begrunnet dette med at to andre utenlandskabler allerede er under bygging, og at regjeringen vil høste erfaring med disse før det tas en beslutning om NorthConnect.

Dette har vært et viktig krav for Arbeiderpartiet.

– De erfaringene må høstes, og erfaringene må være positive, sier Eide til NTB.

Helhetlig tilnærming

Når Stortinget nå i tillegg går inn for at framtidige kraftkabler må være i statlig eie, sier Arbeiderpartiet seg fornøyd.

– Mens andre partier har vært fokusert på NorthConnect isolert, vil vi se på dette og alle andre lignende prosjekter i en helhet og tenke prinsipielt rundt hvordan dette skal gjøres, sier Eide.

Han understreker at dette er i tråd med det normale forholdet mellom regjeringen og Stortinget.

– Mens Stortinget vedtar lovene og legger de overordnede føringene, skal regjeringen fatte beslutning i enkeltsakene.

Privat prosjekt

Det er kraftprodusentene E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som står bak NorthConnect.

Planen har vært å legge en kabel på 1.400 megawatt fra Sima i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Men prosjektet er kontroversielt, og opposisjonen har spesielt vist til bekymring for at krafteksport til Skottland skal svekke norsk konkurransekraft ved å føre til høyere strømpriser.

En NVE-rapport konkluderer med at kabelen i snitt kan øke norske strømpriser med 1–3 øre per kilowattime, men at den samtidig vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Misnøye

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, er ikke tilfreds. Han ønsket et tydelig nei til kabelen.

– Uavhengig av om det er Statnett eller andre som eier kabelen, er den en trussel mot norsk industri, sier Moxnes.

Også SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har gått inn for et klart nei til NorthConnect.

– Det er ingen vits i å pakke inn budskapet i masse bomull, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

Frps energipolitiske talsperson Jon Georg Dale sier han er skuffet over Aps holdning i saken.

– Arbeiderpartiet sikrer i dag flertall for at kraftkabler til utlandet kan bli bygget ut på et senere tidspunkt, sier han.

